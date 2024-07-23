Комунальники розповіли українцям про одну важливу процедуру, яку потрібно зробити, аби не переплачувати за комунальні послуги.

Перевірка лічильників є обов'язковою для кожного, у кого вони є. Якщо ви не пройдете перевірку вчасно, показання лічильників можуть бути визнані недійсними, а ваші платіжки можуть значно зрости.

Про це нагадує комунальний концерн «Центр комунального сервісу». Своєчасна перевірка лічильників допомагає забезпечити їхню справність та правильність нарахувань за спожиті послуги. У разі виявлення несправностей, це дозволяє вчасно вжити необхідних заходів.

Якщо перевірка лічильника не буде проведена вчасно, його можуть зняти з обліку, і постачальники послуг не зможуть використовувати його показання для розрахунків. Нарахування будуть здійснюватися за даними загальнобудинкового лічильника або за нормами споживання, що призведе до збільшення сум у платіжках.

Щоб перевірити лічильник, необхідно звернутися до водоканалу або спеціалізованих служб, що надають такі послуги. Вартість перевірки також несе на собі споживач. Після метрологічної перевірки водяних і теплових лічильників, необхідно повідомити про це обленерго та теплоенерго.

Для цього потрібно надати скан-копії таких документів:

Свідоцтво про проходження перевірки.

Протокол перевірки або акт виконаних робіт, якщо перевірка проводилася без демонтажу лічильника.

Акти демонтажу та монтажу лічильника.

Акти опломбування та розпломбування, якщо перевірка проводилася з демонтажем.

Фото лічильників на момент звернення та вказати адресу проживання.

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