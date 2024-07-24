За словами Дем'яна Ганули, поліція вже займається інцидентом, який стався на перехресті вулиць Бабеля та Головківської в Одесі.

На напад з ножем на військового ЗСУ в Одесі зареагували українські десантники. Заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБр, Сергій Поємчук, висловив думку в етері Вечір.LIVE, що в такий час всі суперечки не мають сенсу, оскільки Збройні Сили України потребують підтримки кожного.

Відповідно до відео та розповіді, опублікованих у Telegram-каналі громадського активіста Дем'яна Ганула, одеському байкерові не сподобались татуювання молодого чоловіка, який виявився військовим. Після того, як словесні сперечання закінчились, сталася сутичка, під час якої байкер застосував нож та погрожував ним військовослужбовцю.

При цьому байкер висловлювався образливо у бік бійців ЗСУ і кричав, що вони "скоро всі загинуть", провокував мовний конфлікт і кричав, що їх всіх чимось "понакололи". Ось такі і наводять ракети на мирні міста.

Згідно з словами Дем'яна Ганули, поліція вже займається інцидентом, що стався на перехресті вулиць Бабеля та Головківської, оскільки потерпілий подав відповідну заяву. Ганул стверджує, що і СБУ, і поліція мають всі підстави для перевірки байкера, оскільки його дії, на думку активіста, порушують кілька статей кримінального кодексу.

За думкою майора Сергія Поємчука, заступника командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБр, особи, які провокують військових, мають самі перевірити свої сили на фронті.

"Ті особи, які провокують, зневажають, я запрошую їх до нас, тримати оборону, знищувати ворога, можливо, вони тоді зрозуміють військових", — зазначив Поємчук.

За його словами, в такий час спекуляції та конфлікти не варто займатися. Збройні Сили України та країна потребують підтримки кожного громадянина. Майор закликав усіх зосередитися на суспільній єдності, щоб досягти перемоги над ворогом.

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