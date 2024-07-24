Українцям розповіли про те, які штрафи вони можуть отримати, якщо порушать деякі правила.

Багато водіїв мріють удосконалити свої автомобілі, але коли справа доходить до гальмівної системи, краще діяти обережно. Нещодавно в Україні були посилені правила щодо самовільного втручання в гальмівну систему автомобіля. Давайте розглянемо, які наслідки це може мати.

Небезпека втручання в гальмівну систему

Гальмівна система є однією з найважливіших складових автомобіля, яка безпосередньо впливає на безпеку руху. Виробники розробляють гальмівні системи з урахуванням усіх технічних характеристик конкретної моделі автомобіля, щоб забезпечити її максимальну ефективність і безпеку. Навіть якщо ви вирішили самостійно замінити гальмівну рідину, слід робити це дуже обережно. Гальмівна рідина не стискається і передає зусилля від педалі до гальмівних колодок. Якщо під час гальмування рідина перегрівається і закипає, виділяється пара, яка стискається, що може призвести до відмови гальмівної системи.

Що заборонено робити

Змінювати конструкцію гальм на свій розсуд

Використовувати несертифіковану гальмівну рідину

Встановлювати деталі, які не передбачені для вашої моделі автомобіля

Все, що не схвалено виробником вашого авто, підлягає забороні. Водії, які порушують ці вимоги, можуть бути оштрафовані.

Можливі штрафи

За перше порушення водієві загрожує штраф від 340 до 680 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума штрафу може зрости до 850—1700 гривень. У деяких випадках водія можуть тимчасово відсторонити від керування транспортним засобом до усунення порушень.

Джерело: Телеграф

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