На Київщині судитимуть посадовицю та її спільників за хабар розміром $21 тис.

За отримання хабаря в розмірі $21 тис. судитимуть посадовицю Інституту НААН України та двох її спільників, інформують у Київській обласній прокуратурі.

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо заступника директора одного з інститутів НААН України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також двох осіб, які обвинувачуються у пособництві в отриманні хабаря (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що посадовиця вимагала та отримала від голови фермерського господарства $21,2 тис. США.

Цю суму фермер мав сплатити для здійснення розрахунків за минулорічним договором обробки 453 га землі, що належить інституту, та для можливості укладання договору оренди на поточний рік.

Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для отримання хабаря.

Досудове розслідування проводили слідчі Поліції Київської області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія