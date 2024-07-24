За отримання хабаря в розмірі $21 тис. судитимуть посадовицю Інституту НААН України та двох її спільників, інформують у Київській обласній прокуратурі.

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо заступника директора одного з інститутів НААН України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також двох осіб, які обвинувачуються у пособництві в отриманні хабаря (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що посадовиця вимагала та отримала від голови фермерського господарства $21,2 тис. США.

Цю суму фермер мав сплатити для здійснення розрахунків за минулорічним договором обробки 453 га землі, що належить інституту, та для можливості укладання договору оренди на поточний рік.

прокуратура

Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для отримання хабаря.

Досудове розслідування проводили слідчі Поліції Київської області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

хабар

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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