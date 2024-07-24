Винуватцям загрожує: позбавлення волі на строк від 7 до 12 років; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

В Україні будуть судити двох посадових осіб "Енергоатому", яких підозрюють у зловживанні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Справа вже передана до суду. Також за даними слідства у зазначеній схемі брали участь керівник і юрист приватної компанії, які також можуть стати обвинуваченими.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Схему викрили ще у 2023 році, а слідство завершилося на початку 2024-го.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що судитимуть чотирьох осіб, серед яких двоє посадових осіб державного підприємства, керівник та юрист приватної компанії. У ході попереднього слідства провадження щодо одного з підозрюваних було закрито через його смерть.

В результаті дій зловмисників "Енергоатом" переплатив утричі за обладнання системи радіаційного контролю, необхідного для завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Підозри висунуто за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає: позбавлення волі на строк від 7 до 12 років; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років; конфіскацію майна.

За висновками слідства, протягом 2017-2020 років були виконані будівельні роботи для "Енергоатому" щодо Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою вибуття коштів "Енергоатома" додатковими угодами було збільшено ціну контракту втричі — з 421 млн гривень до 1,497 млрд гривень, включивши в умови постачання обладнання системи радіаційного контролю.

Це обладнання було придбане компанією-підрядником за ринковою вартістю, але в 2021 році продане "Енергоатому" за втричі більшою ціною. Ці дії призвели до того, що "Енергоатом" переплатив приблизно на 100 мільйонів гривень.

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