У Києві здійснили капітальний ремонт парку "Молодіжний", що призвело до збитків на понад 614 тисяч гривень. Директору комунального підприємства оголосили про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура. Слідство встановило, що восени 2022 року КП з утримання зелених насаджень уклало договір на капітальний ремонт парку "Молодіжний" у Деснянському районі столиці.

До вартості робіт було включено завищені ціни на будівельні матеріали, що спричинило збитки бюджету на суму понад 614 тисяч гривень. "Директор комунального підприємства, не перевіривши середню ринкову вартість будівельних матеріалів, підписав договір підряду з підприємством на проведення капітального ремонту парку "Молодіжний"", — зазначають у прокуратурі.

Розслідування показало, що ціни на щебінь та гранвідсів були завищені вдвічі, що значно вплинуло на загальну вартість договору підряду, яка становила понад 2 мільйони гривень. "За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва, директору КП з утримання зелених насаджень Деснянського району повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", — резюмують у правоохоронних органах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

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