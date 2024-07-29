У додатку Дія впровадили нову функцію, яка дозволяє громадянам дізнаватися причину відмови у перереєстрації автомобіля безпосередньо через додаток. Це значно спрощує процес і зменшує потребу у зверненнях до сервісних центрів МВС.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "Команда Дії постійно вдосконалює водійські послуги разом з МВС та сервісними центрами. Тепер Дія вказуватиме причину відмови у перереєстрації", – зазначив він.

Раніше громадянам доводилося звертатися до сервісного центру МВС, щоб дізнатися причину відмови у перереєстрації автомобіля, що вимагало додаткового часу та зусиль. Тепер ця інформація доступна безпосередньо в додатку, що сприяє підвищенню зручності користування державними послугами та зменшенню бюрократичних процедур.

У разі відмови в перереєстрації автомобіля громадянин отримає повідомлення в додатку із зазначенням причини. Це дозволить швидше зрозуміти, які документи або інформацію потрібно надати для успішної перереєстрації транспортного засобу. Для перереєстрації автомобіля через Дію необхідно подати заявку на отримання послуги, що можуть зробити як заявник особисто, так і через законного представника. У заявці мають бути вказані паспортні дані, податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Послуга доступна лише фізичним особам і тільки для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Першим кроком є створення заявки на продаж автомобіля. Після цього заявка надсилається покупцю, який може внести додаткову інформацію та обрати, чи бажає він отримати пластикове свідоцтво про реєстрацію, чи буде достатньо цифрового документа. Після внесення всіх необхідних даних формується договір купівлі-продажу, який проходить автоматичну перевірку по базах та реєстрах.

Адміністратор сервісного центру друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а якщо покупець обрав номерний знак, його закріплює працівник сервісного центру. Повний пакет документів передається до ДП "Інфотех", яке направляє свідоцтво про реєстрацію та номерний знак до Укрпошти для доставки протягом 10 днів.

За словами Михайла Федорова, станом на липень 2024 року українці перереєстрували автомобілі через Дію понад 140 тисяч разів. Це свідчить про велику популярність та ефективність цього сервісу серед громадян.

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