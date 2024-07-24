Українець збирав гроші для ЗСУ, але жодних дронів він не придбав, а привласнив зібрані кошти.

Житель Рівненщини, який мав судимість і відбував випробувальний термін, вирішив заробити на війні, опублікувавши фейкове оголошення про збір коштів на дрони для Збройних Сил України. Суд Сарненського району Рівненської області поклав вину на злочинця, який підкрав зібрані пожертви на суму приблизно 1 500 гривень. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Купивши мобільний телефон і сім-карти, шахрай зареєструвався в месенджері Telegram і, під виглядом волонтера, почав розміщувати оголошення про збір коштів на FPV-дрони для однієї з бригад Збройних Сил України. Він виклав перше оголошення в Telegram-каналі "Сарненщина кримінальна" та вказав номер картки А-банку для переказу грошей.

Однак жодних дронів він не придбав, а привласнив зібрані кошти. Першим оголошенням він зібрав 500 гривень. Потім він продовжував викладати схожі оголошення, набираючи ще 590 гривень від довірливих громадян.

У перебуваючи на місцевому вокзалі, злочинець вкрав універсальну мобільну батарею марки "Intenso" на суму 350 гривень і повербанку "KLGO" на 289 гривень.

Після цього шахрай продовжував розміщувати оголошення про збір коштів на дрони і знову привласнив 545 гривень. За даними слідства і медичної експертизи злодій, який страждав від наркотичної та алкогольної залежності, вчинив декілька інших крадіжок, поки не був затриманий правоохоронцями.

У суді, враховуючи загальні обставини справи, високий ступінь тяжкості злочинів, а також історію кримінальних дій винуватця, який не вперше відповідає перед законом, було вирішено призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років.

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