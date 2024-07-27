Згідно з гороскопом на серпень 2024, людей, народжених під цим знаком Зодіаку, чекають компліменти, зміни в особистому житті.

Астрологи вже почали озвучувати гороскопи на серпень 2024.

Цей місяць належить Левам. Сонце в цьому знаку Зодіаку перебуває з 22 липня по 23 серпня.

Розповідаючи про гороскоп на серпень 2024, професійна тарологиня і астрологиня Анна зазначила, що, коли Сонце переходить у Лев, природа виглядає царственою, переливається всіма фарбами, повітря напоєне квітковими ароматами, зріють плоди.

«Період Лева – це період цвітіння та перших плодів, прояви таланту невидимого Творця, його геніальності та почуття прекрасного», - розповіла експерт з гороскопів.

Гороскоп на серпень 2024.

Сонце, каже астролог, головна фігура гороскопа, має максимальну силу в знаку Лева, це його астрологічна обитель.

«Поціловані Сонцем Леви, підкуповують своєю впевненістю, гідністю, внутрішньою силою, царським спокоєм. Не просто так народжуються в сонячній обителі, це або заслуга, або місія», - каже астролог.

Леви по гороскопу це люди, якіі люблять компліменти і лестощі.

«Осипте їх щирими компліментами, захопленням, висловленням своєї відданості, і ви ніколи не почуєте грізного реву Лева. Виховання маленького Левеня відбувається виключно за допомогою заохочень, підтримки та позитивного прикладу. Критику самовпевнений Лев сприйме агресивно як напад», - попередила астролог.

Гороскоп на серпень 2024.

У Левів, як віщує гороскоп на серпень 2024, найближчий місяць виділено 1 будинок.

«Ви самі, імідж, особисте життя, самореалізація, плани. У цьому секторі багато наголосу буде весь місяць. Сонце до 21 серпня, Венера до 5 серпня, тут же Молодий місяць», - розповіла астролог деякі деталі гороскопу на серпень 2024.

4 і 15 серпня - повернеться сюди ретро Меркурій.

«Важливо для Вас світитись за рахунок того, що пов’язані з Вами особисто. 1 будинок це початок нового циклу, особливо це стосується Львів, народжених поблизу Молодика 03-05 серпня», - порадила Левам на серпень експретка з гороскопів.

Також у серпні для Левів може початися нова історія в особистому житті, можуть бути важливі зміни із тілом, самореалізацією.

«Вас будуть помічати, Ви можете у першій половині місяця розпочати якийсь новий проект», - розповіла астролог про гороскоп для Левів на серпень 2024.

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