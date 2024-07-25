На даний момент затримано двох організаторів угруповання – блогера і псевдоексперта - за скоєні злочини провокаторам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки України здійснила успішні заходи щодо запобігання новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в різних регіонах України. Зокрема, було ліквідовано злочинну угруповання, яка намагалася перешкодити мобілізації та розголошувала інформацію про українських військових. Як повідомили у СБУ, на чолі банди стояла відома медійна особа.

Превентивні заходи були проведені у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях, як зазначено у повідомленні.

Одним з організаторів кримінальної групи виявився колишній ведучий популярних українських телепроєктів, який нині є відомим блогером і поширює прокремлівські наративи.

Відомо, що цей організатор залучив принаймні сімох спільників для інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. Учасники групи видали себе за журналістів, використовуючи фейкові посвідчення незареєстрованих видань для маскування своєї підривної діяльності.

За даними розслідування, учасники закликали до збройного опору проти працівників ТЦК і правоохоронних органів, а також розповсюджували неправдиву інформацію про українських захисників. Для широкого розповсюдження провокаційного контенту злочинці створили власну мережу каналів і сторінок в YouTube, Telegram та Facebook зі загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів, повідомили в СБУ.

На створених веб-ресурсах провокатори організовували онлайн-трансляції, публікували пости та відео з інструкціями щодо використання силових методів для ухилення від мобілізації. Крім цього, фігуранти запустили сайт, де розміщували персональні дані українських військових, зокрема співробітників ТЦК і поліції. Свої дії провокатори координували через анонімний чат у месенджері.

На даний момент затримано двох організаторів угруповання – блогера і псевдоексперта. Їм оголошено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (частина 2 статті 28 та частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України). Наразі розглядається питання щодо оголошення підозри всім іншим учасникам угруповання.

За скоєні злочини провокаторам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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