Чоловікові сказали, що йому необхідно "поїхати на розмову" до села Ділове, яке знаходиться за 36 км від місця, де пара планувала відпочивати.

Прикордонники в Закарпатті затримали військового ЗСУ разом з його дружиною, які приїхали у гори на відпустку, і утримали їх понад 7 годин прямо на вокзалі.

Про цей випадок розповіла українська журналістка, дружина захисника Олеся Котубей-Геруцька на своїй сторінці у Instagram.

За словами молодої жінки, рано вранці у селі Кваси Закарпатської області її чоловіка Влада зупинили правоохоронці та прикордонники для перевірки документів. Військовий пред'явив УБД і дозвіл на відпустку. Пара повідомила про свої плани та маршрут подорожі.

Чоловікові сказали, що йому необхідно "поїхати на розмову" до села Ділове, що знаходиться за 36 км від місця, де пара планувала відпочивати.

Журналістка зазначає, що це село розташоване біля кордону з Румунією і підозрює, що таким чином правоохоронці хотіли звинуватити військового у незаконному перетині кордону. Також Владиславу намагалися фотографувати на вулиці у Діловому. За словами Олесі Котубей, ці фотографії, ймовірно, були потрібні правоохоронцям для фальсифікації доказів.

Військового привезли до відділу прикордонної служби, але його дружину не пропустили, сказавши їй "пити каву в магазині".

Пізніше чоловік зателефонував і розповів, що його "кудись везуть". Журналістка звернулася до ужгородської Військової служби правопорядку і командування бригади, у якій служить її чоловік. З їх допомогою їй вдалося з'ясувати, що Владислава відвезли до Хустського ТЦК, що знаходиться за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише о 17:49. За словами Олесі, назад до Ділового Влада не змогли привезти, а сказали, що доставлять його у селище Солотвино.

"Усі питають – а як же аргументували затримання. Відповідь – ніяк. Сподіваюся напишу на них стільки скарг, скільки зможу", - додала вона.

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