В Україні у 2024 році мінімальна заробітна плата зросла двічі і наразі становить 8 тисяч гривень. Прогнозується, що середня зарплата в різних секторах економіки продовжить збільшуватись, але наступне підвищення мінімальної зарплати буде затримане на кілька років. Про це розповіли представники уряду.

У 2023 році мінімальну зарплату не збільшували через введення воєнного стану, проте у 2024 році вона зросла двічі. У січні цього року вона збільшилась з 6,7 тисяч до 7,1 тисяч гривень (що становить 42,6 гривень за годину), а з квітня зросла на 900 гривень, до 8 тисяч гривень (48 гривень за годину). Ці зміни були включені до державного бюджету на 2024 рік.

Однак варто зауважити, що 8 тисяч гривень є "чистою" мінімальною зарплатою до оподаткування. Фактично громадяни отримують менше, оскільки з цієї суми вираховуються наступні податки та збори:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% (1,44 тисячі гривень);

військовий збір (ВЗ) — 1,5% (120 гривень).

Отже, після вирахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) у сумі 1,56 тисячі гривень, працівникам виплатять "на руки" лише 6,44 тисячі гривень.

Щодо майбутнього підвищення мінімальної зарплати, на наступний рік планів щодо її збільшення немає. Згідно з планами уряду, зростання "мінімалки" очікується лише у 2028 році, як було узгоджено з міжнародними партнерами. Раніше в Міністерстві фінансів розглядали можливість підвищення мінімальної зарплати наступним чином:

з січня 2025 року — до 8,37 тисяч гривень;

з січня 2026 року — до 8,95 тисяч гривень.

У кінці поточного року середня місячна заробітна плата, за очікуваннями Міністерства фінансів, складе 21,8 тисяч гривень. У першому кварталі цього року середня зарплата в Україні зросла на 22,5% порівняно з попереднім роком і становила 18,9 тисяч гривень.

Найвищі середні заробітні плати зафіксовані у таких секторах:

сфера інформації та телекомунікацій: 49,47 тисяч гривень;

сфера фінансів та страхової діяльності: 39,116 тисяч гривень;

галузь авіаційного транспорту: 34,699 тисяч гривень.

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