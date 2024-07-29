З 1 серпня 2024 року українські пенсіонери, які мешкають у зонах бойових дій та отримують низькі пенсії, можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

З 1 серпня 2024 року деяким українцям буде нараховано додаткову виплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Відомо, хто має право на отримання цієї допомоги.

Цю інформацію надає Пенсійний фонд України (ПФУ).

Хто отримає виплати від ООН у серпні

За даними ПФУ, додаткова грошова допомога призначена для людей пенсійного віку, які проживають у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії.

Допомога передбачена Програмою додаткової грошової допомоги від ВПП ООН, яку продовжили до грудня 2024 року. Подальше продовження виплат залежатиме від фінансування донорів.

Програма стартувала у серпні 2023 року за ініціативи Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду та ВПП ООН. Мета програми – об'єднати зусилля для надання фінансової підтримки українцям від міжнародних гуманітарних організацій. Особлива увага приділяється пенсіонерам, які мешкають у зоні бойових дій, отримують низькі пенсії і не мають підтримки від інших міжнародних організацій.

У квітні 2024 року проєкт було продовжено ще на три місяці, а червень був останнім запланованим місяцем для надання допомоги.

Який розмір допомоги та як отримати

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які відповідають таким критеріям:

Розмір пенсії менше 3,25 тис. гривень;

Проживання у зонах активних або ймовірних бойових дій (визначено наказом №309);

Відсутність додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій або виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після 1 березня 2023 року.

Сума виплати від ВПП ООН дорівнює різниці між 3,25 тис. гривень і розміром пенсії пенсіонера, який відповідає всім зазначеним критеріям.

Звертатися за додатковою виплатою не потрібно. Кошти будуть перераховані на основі даних з баз ПФУ і надійдуть на банківську картку або через відділення Укрпошти.

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