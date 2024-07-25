У Донецькій області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що має бронь від призову. Про це йдеться у вироку Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Згідно з вироком суду від 22 серпня 2023 року, чоловік пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2023 року намагались вручити йому повістку, але чоловік відмовився її приймати, що призвело до обвинувачення його в ухиленні від мобілізації.

На суді чоловік частково визнав свою провину. Він пояснив, що сам прийшов до Територіального центру комплетування для заповнення обхідного листа під час працевлаштування.

Однак його направили на проходження медичної комісії, яка підтвердила його придатність до призову, хоча чоловік стверджував, що він хворіє на гепатит С і не згоден з результатами комісії. Він також зауважив, що під час працевлаштування отримає бронювання від мобілізації, хоча на момент вручення повістки він не мав цього документа.

Чоловік, який на даний момент працює в шахті в умовах підземного видобутку, має бронювання від призову для виконання військової служби за мобілізацією, і надав копію цього рішення до суду. Він просив суд не застосовувати до нього суворе покарання, враховуючи його стан здоров'я, специфіку роботи в шахті та наявність броні від призову.

Чоловік просив призначити йому покарання, яке не передбачає реального відбуття покарання, згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України.

Під час суду лікарка заявила, що чоловіка визнано придатним до проходження військової служби, незважаючи на наявність у нього гепатиту С, відповідно до чинної інструкції Міністерства охорони здоров'я України (стаття 4-в).

Суд також встановив, що у чоловіка дійсно є бронь від мобілізації до серпня 2024 року, однак на момент вручення повістки це було не підтверджено.

Чоловіка засудили за порушення статті 336 Кримінального кодексу України і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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