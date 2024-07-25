ТЦК не має права блокувати рахунки ФОП за невиконання мобілізаційних вимог, але у разі несплати штрафів можливе накладення арешту на майно.

До 16 липня українці, які підлягають військовій службі, повинні були оновити свої військово-облікові дані, включаючи тих, хто є підприємцями з ФОП. Якщо ці вимоги не були виконані, ТЦК не має права блокувати рахунки, проте інші органи можуть це зробити.

Про це повідомив адвокат Богдан Янків у коментарі LIGA.net.

Чи блокуватимуть рахунки ФОП через неоновлення даних?

Адвокат пояснив, що згідно із законодавством, блокування рахунків ФОП, фізичних осіб або бізнесу через порушення мобілізаційного закону не передбачено. Однак, якщо через порушення виникає штраф, можливість блокування рахунків стає реальною.

"Закон не передбачає блокування рахунків ФОП, фізичних осіб або бізнесу за порушення мобілізаційного законодавства. Проте, якщо виникає штраф, він передається до Виконавчої служби, яка надає 10 днів для сплати. Якщо штраф не буде сплачено в цей строк, може бути накладено арешт на рахунки, автомобілі, нерухомість та інші майнові активи, які є в державних реєстрах", — пояснив Янків.

Він також додав, що після сплати штрафу, арешти з рахунків і майна знімаються, і користуватися ними можна без обмежень. Такі наслідки можуть бути й для інших штрафів, чи то за порушення правил дорожнього руху, чи інших правопорушень.

"Це не є особливим випадком для мобілізаційного законодавства; це типова практика для будь-яких штрафів, які ви ігноруєте і не сплачуєте", — зазначає юрист.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія