Ретроградний Меркурій це астрономічне явище, яке відбуватиметься з 5 по 28 серпня – астролог попередила, чого не слід робити в ці дні.

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 відбуватиметься з 5 по 28 серпня, пише Politeka.net.

Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху Меркурія у зворотному напрямку. Однак це зовсім не так, оскільки планети рухаються лише вперед по своїй орбіті навколо Сонця.

Цей ефект спричинений положенням Землі відносно Меркурія.

За словами науковців, планети не зупиняють свого обертання та не змінюють його напрямки.

Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня.

Однак астрологи наділяють явище ретроградний Меркурій особливого значення. Цей період вважається таким, що впливає на комунікацію, технології, мислення та сприйняття. Астрологи вважають, що ретроградний Меркурій, енергії цього астрономічного явища, можуть стати причиною виникнення конфліктів, труднощів на роботі і проблем вцілому.

Є навіть низка порад від астрологів, чого краще не робити в дні ретроградного Меркурія. Так, краще відмовитись від покупки техніки, підписання важливих угод. Взагалі для того, щоб починати щось нове варто дочекатися іншого періоду.

Своїми порадами щодо того, чого краще не робити у ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня поділилася і тарологиня, автотрка каналу з прогнозами від Таро «Твій душевний Таролог».

«З 5 по 28 серпня буде ретроградний Меркурій. Не потрібно купувати техніку, не потрібно ніякі складати домовленості, не можна починати нічого нового.

Тому що потрібно доробляти роботу, яка була почата до цього, потрібно домовленості, які були укладені попередньо, над ними працювати. Тобто, не робити нічого нового», - пояснила експерт з Таро.

Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня.

За словами Олени, техніка, яка буде куплена в період ретроградного Меркурія з 5 по 28 серпня, може ламатися.

«Не слід купувати авто, не треба здійснювати в цей період куплі-продажу. Ніяких таких великих справ в цей час не починаємо», - порадила тарологиня.

Останні новини України:

Гороскоп на тиждень по 28 липня: у які дні може дуже не пощастити.

Будьте обережними: астролог назвала небезпечні дні тижня.

Можна досягти дуже багато: новий гороскоп, до якого варто прислухатись.