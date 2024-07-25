Організаторам цієї схеми було повідомлено про підозру - їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» було повідомлено про підозру. Подробиці повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За 80 тисяч гривень військовим надавали фальшиві довідки про наявність інвалідності їхніх родичів, які, за заявленнями, потребували постійного нагляду. Ці обставини послужили причиною їх звільнення з військової служби.

Мінімум 18 мобілізованих скористалися цими послугами; з них 12 вже були звільнені зі служби. Ці особи також отримали виплати за законом на суму близько 500 тисяч гривень при звільненні. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та очікували на своє звільнення.

Під час обшуків у місці проживання фігурантів правоохоронці виявили, що вони виготовили приблизно 150 фальшивих довідок і вилучили понад 30 підроблених печаток з різних медичних установ.

Організаторам цієї схеми було повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та наданні допомоги у ухиленні від військової служби (частина 3 статті 358, частина 5 статті 27, частина 4 статті 409 Кримінального кодексу України).

Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

12 військовослужбовцям було повідомлено про підозру у спробі ухилення від військової служби шляхом підроблення документів і шахрайського заволодіння державними коштами (частина 4 статті 409, частина 5 статті 27, частина 1 статті 358, частина 4 статті 358, частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України).

Ще шістьом військовослужбовцям пред'явлено звинувачення у спробі ухилення від військової служби шляхом підроблення документів і замаху на шахрайське заволодіння державними коштами (частина 2 статті 15, частина 4 статті 409, частина 5 статті 27, частина 1 статті 358, частина 4 статті 358, частина 2 статті 15, частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України).

П'ятеро військовослужбовців, які намагались отримати відпустку за підробленими документами, вирішили добровільно продовжити свою службу. Щодо них розглядається питання щодо можливого покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

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