На Тернопільщині викрито випадки хабарництва серед військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Задокументовано випадки неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Цю інформацію надають в службі зв'язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

В обласному ТЦК запевняють, що керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки системно бореться з корупцією та хабарництвом у своїх підрозділах, позбуваючись осіб, що дискредитують ЗСУ.

"У результаті спільної роботи з Національною поліцією України задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що керівництво та особовий склад Тернопільського обласного ТЦК надаватимуть всебічну підтримку слідству.

"Ми очікуємо належної правової оцінки вчиненого та невідворотності покарання винних. Для запобігання подібним випадкам, закликаємо громадян повідомляти про такі факти та негайно звертатися до правоохоронних органів. Попереджаємо, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України", - підкреслюють у ТЦК.

Крім цього, повідомляється, що завдання щодо мобілізації будуть виконані, і всі ТЦК та СП працюють у штатному режимі.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія