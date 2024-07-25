В Україні планують підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, що суттєво зменшить розмір заробітних плат громадян, а нові надходження підуть на фінансування армії.

В Україні очікується зменшення розміру заробітних плат у зв'язку з планами влади суттєво підвищити ставку військового збору. Ця ініціатива, яка передбачає внесення змін до Податкового кодексу, прописана у новому законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Новий військовий збір: як це позначиться на доходах українців

За даними Мінфіну, планується підвищення військового збору з 1,5% до 5%. За розрахунками, кожен громадянин із мінімальною зарплатою віддаватиме до бюджету 400 гривень щомісяця на фінансування армії.

Розмір відрахувань до ЗСУ залежатиме від рівня доходів громадян. Зі збільшенням ставки військового збору зможуть закуповувати таке спорядження для військових:

При доході 8 тис. грн (мінімальна зарплата) — 13 грн на день, 400 грн на місяць. Цього вистачить на купівлю тактичних рукавиць для одного бійця.

При доході 20 тис. грн (трохи вище середньої зарплати) — 33 грн на день, 1 тис. грн на місяць. Це дозволить купити тактичні окуляри для військового.

При доході 50 тис. грн — 83 грн на день, 2,5 тис. грн на місяць. На ці гроші можна придбати тактичний рюкзак.

При доході 100 тис. грн — 167 грн на день, 5 тис. грн на місяць. Це вистачить на комплект воєнної форми.

При доході 200 тис. грн — 333 грн на день, 10 тис. грн на місяць. Можна купити рацію.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що щоденні витрати на війну становлять 5,6 млрд грн, що еквівалентно військовому збору з 14 мільйонів мінімальних зарплат.

"Необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. Ми можемо розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому пропонується закрити 1/4 цієї суми за рахунок підвищення військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб. Кожна сплачена гривня податку важлива, адже йде на купівлю життєво необхідних речей", — додали у відомстві.

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