Фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 3 028 гривень, але справжній розмір набагато більший.

Міністерство соціальної політики України оприлюднило фактичний розмір прожиткового мінімуму для різних соціальних і демографічних груп населення, який значно відрізняється від встановленого законодавством.

Основну частину витрат складають витрати на харчування у розмірі 3 700 гривень. Ці дані базуються на цінах у червні 2024 року і розраховані відповідно до вимог Закону "Про прожитковий мінімум". Розрахунки охоплюють працездатних і непрацездатних громадян, а також дітей віком до 6 років і від 6 до 18 років.

Міністерство соціальної політики розробило відповідну таблицю з розрахунками фактичного прожиткового мінімуму. Зараз прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні складає 3 028 гривень.

Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, витрати на харчування становлять трохи більше ніж 3 700 гривень, на непродовольчі товари – 1 196 гривень, на комунальні платежі – 1 200 гривень, а на послуги зв'язку – 67 гривень.

Загальний розмір прожиткового мінімуму на одну особу в місяць складає 7 064,62 гривень, а після врахування обов'язкових платежів – 8 089,28 гривень.

Нагадаємо, що працівники закладів охорони здоров'я мають право на виплату грошової допомоги, еквівалентної 10 місячним пенсіям.

Право на отримання цієї допомоги мають особи, які мають відповідний страховий стаж та працювали в державних або комунальних установах до виходу на пенсію за віком.

Джерело: Федерація профспілок України.

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