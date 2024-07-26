Поліція Тернопільщини ліквідувала корупційну схему представників районного ТЦК. Посадовці одного з Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) Тернопільської області встановили кримінальну відповідальність для тих, хто вирішив уникнути мобілізації. Поліція Тернопільської області повідомила про це.

Повідомляється, що на місяць корупціонери "заробляли" на ухилянтах від 100 тис. до 150 тис. доларів. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області, за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ, отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП здійснювали незаконний збори коштів від осіб, які ухилялися від військових обов'язків.

Нагадаємо, що в Україні будуть судити двох посадових осіб "Енергоатому", яких підозрюють у зловживанні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Справа вже передана до суду. Також за даними слідства у зазначеній схемі брали участь керівник і юрист приватної компанії, які також можуть стати обвинуваченими.

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