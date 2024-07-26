Майора з Рівненщини притягли до відповідальності за незаконні нарахування суми в 400 тисяч гривень своїй підлеглій. Молодша сержантка, яка не перебувала у зоні бойових дій, отримувала додаткові виплати у розмірі по 100 тисяч гривень щомісяця. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області зазначено, що майора, заступника командира військової частини з озброєння, звинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Протягом січня-квітня 2023 року він підписував та подавав рапорти про нарахування бойових виплат (100 тисяч гривень щомісяця) молодшій сержантці, яка на той момент не перебувала на службі в зонах ведення бойових дій.

У справі щодо військового порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Майор уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

За матеріалами справи зазначено, що обвинувачений відшкодував військовій частині 400 тисяч гривень, які він безпідставно нарахував молодшій сержантці.

Суд призначив майору п'ять років ув'язнення, однак звільнив його від відбування покарання з умовним строком на один рік. Вирок ще може бути оскаржений.

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