Український спортивний журналіст Андрій Сеньків, який у середині червня був призваний до Збройних сил України, у соціальній мережі Х (колишня Twitter) повідомив, що його направили на офіцерські курси. За висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), у Сеньківа є серйозні проблеми зі зором і він може обслуговувати лише на тилових посадах.

Незважаючи на всі документи, які підтверджують обмежену придатність Сеньківа, після проходження базової військової підготовки (БВЗП) його все одно направили вчитися командувати механізованим взводом.

"Доповідаю про армійський маразм. Отож, мене, як і всіх моїх колег з БВЗП, що мали вищу освіту, наказом у примусовому порядку направили на офіцерські курси. Всі відношення, домовленості, "приїхав представник бригади", "проходиш повторне влк" - не канали. Чи хочемо ми бути офіцерами, не питали теж. Всі, з ким спілкуюся тут і загалом - в шоці і вперше про таке чують", - пояснив він.

Журналіст додав, що на офіцерські курси назначають людей, які мають придатність виключно для тилових структур і навіть з обмеженнями в здоров'ї.

"Я не можу займати посаду бойового офіцера - це не тилова посада. Це є у висновку ВЛК. Тобто, я ніяк не можу таким бути. Хіба за власною згодою. Тут всі в ах*ї з цього. Тіпа - кого і нашо нам привезли? І шо робить? Я служить хочу. Тому і пішов у воєнкомат. Але, любі, дайте мені служить згідно моїх фізичних можливостей. Якшо в сліпого комзводу під час бою злітають окуляри чи лінзи - це ж п*зда", - розповів Андрій Сеньків.

У кінці свого треду в соцмережі Х Андрій закликав всіх військових про допомогу.

"Тому, тим, кому я потрібен за своїми навичками та з урахуванням висновку ВЛК і хто готовий приєднатися до боротьби, вітаю. Я віддам сторицею. Мені не зрозуміло, що робити. Я не проти бути офіцером, але в межах рекомендацій ВЛК. Тил, медіа-служба - вітаю", – написав Сеньків.

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