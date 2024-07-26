Під час проведення обшуків у підозрюваних було знайдено й вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, чорнові записи та грошові кошти.

Згідно з керівництвом у справі, що веде Правобережна окружна прокуратура міста Дніпра, підозру оголошено чотирьом учасникам організованої групи. Подробиці повідомили у Офісі генерального прокурора.

Згідно з розслідуванням, організатор - сімейний лікар з Дніпра, залучивши знайомих та друзів, організував шахрайську схему для заволодіння бюджетними коштами. Підозрювані створювали фейкові акаунти пацієнтів у електронній медичній системі "HELSI", використовуючи вигадані анкетні дані та інформацію померлих осіб. Після цього вони видавали "пацієнтам" електронні рецепти на ліки.

Протягом двох років підозрювані використали більше ніж 1,6 тисячі фальшивих електронних рецептів для незаконного отримання понад 1 мільйона гривень з державної програми "Доступні ліки".

Вони також активно залучали фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для "погашення" цих рецептів у обмін на грошову компенсацію.

Під час проведення обшуків на місцях проживання та роботи підозрюваних було знайдено й вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, чорнові записи та грошові кошти.

Їм висувають звинувачення у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах та несанкціонованому доступі до інформації, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах, що спричинило значну шкоду (згідно зі статтями 27 і 28, частина 4 і 5 статті 190, частина 3 статті 362 Кримінального кодексу України).

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