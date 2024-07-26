Експерти прогнозують, що інвестиції у нове обладнання призведуть до зростання тарифів на мобільний зв'язок.

Через часті відключення електроенергії в Україні знижується надійність мобільного зв’язку. Влада настоює на тому, щоб оператори працювали без централізованого електропостачання довше, але не надає жодних переваг для реалізації цього вимоги.

Експерти прогнозують, що інвестиції в нове обладнання призведуть до зростання тарифів на 50% у 2025 році, проте при тривалих відключеннях важко забезпечити неперервний зв'язок.

Єдине послаблення, яке отримали оператори мобільного зв’язку, сталося після розпорядження регулятора про 10 годин автономної роботи без електропостачання. 19 липня НКРЕКП скоротила строки приєднання електроустановок до базових станцій. Проте ці заходи є ізольованими і не рівнозначними до підтримки, яку держава надає енергетичній галузі.

Як відзначає голова ради асоціації "Телекомунікаційна палата України" (ТелПУ) Тетяна Попова, енергетики мають на користь низку преференцій від держави, включаючи 100% бронювання персоналу, фінансову й технічну допомогу з боку бюджету та інших державних інституцій. У телекомунікаційній галузі таких пільг наразі немає.

Голова ради ТелПУ переконана, що мобільні оператори зроблять все можливе для забезпечення якісного зв’язку, щоб уникнути санкцій і зберегти лояльність клієнтів. Однак для забезпечення енергонезалежності потрібні значні інвестиції, і відсутність державних преференцій може призвести до значного підвищення вартості мобільних послуг.

"Попередньо можемо сказати, що закупівля та встановлення десятків тисяч резервних джерел живлення в надзвичайно короткі терміни потребуватиме значних додаткових інвестицій. І треба шукати баланс між забезпеченням зв’язку й можливістю надавати послуги абонентам за доступною ціною", — зазначили представники lifecell.

Медіаексперт Олександр Глущенко зауважив, що оператори не зможуть раптово підвищити тарифи, але очікується їх зростання у 2025 році. Причини цього - це не лише витрати на енергетичне обладнання, а також загальний рівень інфляції та підвищення податків.

"Абонентам слід готуватися до поступового зростання тарифів протягом 2025 року — умовно, послуги подорожчають на 50% з 1 січня до 1 грудня", - зазначив він.

Джерело: LIGA.net.

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