Адвокатка відповіла, як можуть вручити повістку військовозобов'язаному, який ніде не прописаний та кому першому доведеться йти в ТЦК.

Після завершення кампанії з оновлення персональних даних в Україні, чоловіки, які мають військове зобов'язання і оновили свої дані, будуть отримувати повістку до Територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем проживання, яке вони вказали під час оновлення, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Чоловіки, які не оновили персональні дані, отримають повістку на оновлення даних за місцем прописки, а також додатковий штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

"Але обидві категорії громадян, хто оновив та не оновив персональні дані, однаково будуть викликатися до ТЦК та СП. Звісно, що точної інформації, хто першим буде більш "привабливим" для армії немає в відкритому доступі. Ці дані є закритими", — пояснила адвокатка.

Ймовірно, Територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) будуть виконувати конкретні мобілізаційні завдання від Генерального штабу, щоб визначити кількість мобілізованих, які необхідні для доукомплектування Збройних сил України, а також рекомендований вік, військово-облікову спеціальність і інші критерії.

"Залежно від потреб армії, чоловіки будуть викликатися до ТЦК та СП для оновлення даних та/або для проходження ВЛК з подальшою мобілізацією, якщо вони будуть визнані придатними до військової служби та не матимуть підстав для відстрочки", — каже Марина Бекало.

За словами адвокатки, виклик військовозобов’язаних, які не мають реєстрації місця проживання або зареєстровані на окупованих територіях чи в зонах бойових дій, а також не мають реєстрації як військово-призваний обов’язок, є неможливим через повістку за адресою.

Однак виклик до Територіального центру комплектування (ТЦК) може бути здійснений через вручення повістки за місцем офіційного працевлаштування або навчання військовозобов’язаного, у громадських місцях, блокпостах або в пунктах пропуску через державний кордон.

Джерело: ТСН.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, чоловік пішов на радикальний крок аби не мобілізували.

Як повідомляла Politeka, чоловік подався до суду через відмову ТЦК у відстрочці.

Також писала Politeka, у Міноборони зробили важливе уточнення про мобілізацію.