В Одесі чоловік у військовій формі жорстоко напав на дівчину, бив її та погрожував.

Сьогодні в одеських соцмережах з'явилося шокуюче відео, на якому видно, як чоловік у військовій формі агресивно поводиться з дівчиною. Він хапав її за волосся, бив по обличчю та нецензурно лаявся, передає видання Новини Live.

На відео видно, що інцидент стався на вул. Успенській у Приморському районі Одеси. Чоловік почав конфлікт з кондукторкою тролейбуса, голосно кричачи на неї, звинувачуючи в те, що вона образила його дружину.

На захист кондукторки виступила молода дівчина, але й на неї агресор почав нападати. Дівчина провела кондукторку до водія та сама вийшла з тролейбуса, але чоловік вийшов за нею. Вона заявила, що викликала поліцію та намагалася втекти, але нападник продовжував переслідувати її, хапаючи за волосся і б'ючи кулаками та ногами.

"Чекай на поліцію зі мною! Закрий рота! Де поліція?" — кричав агресор, поки завдавав удари.

Дівчина в сльозах дісталася до автомобіля поліції, і на відео видно, що зображення обірвалося. Наразі невідомо, як саме завершився інцидент.

Згідно з інформацією від користувачів, нападник є співробітником охоронної фірми "Самсон" і був сильно п’яний. ЗМІ також повідомляють, що "друзі" нападника приїхали до поліцейського відділення, а пізніше керівництво фірми намагалося вирішити ситуацію фінансово.

Однак, фірма "Самсон" уже відреагувала на подію і зазначила, що чоловік, який накинувся на жінку, не є їхнім співробітником.

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