Олег Сенцов, який від початку повномасштабного вторгнення активно захищає Україну, вперше за довгий час дав інтерв'ю, в якому поділився своїм баченням ситуації з мобілізацією та діяльністю ТЦК. У розмові з BBC режисер зазначив, що війна стикає його з різними людьми: одні приходять захищати батьківщину добровільно, інші ж мобілізовані. Водночас Сенцов підкреслив, що деякі мобілізовані не витримують фізичних навантажень, зокрема, йдеться про людей старшого віку, які потрапляють до штурмової піхоти.

"Я зустрічаю мобілізованих, деякі з яких, з різних особистих причин, не пішли на війну на початку, але тепер служать і виконують свої обов'язки добре. Але є також і старші люди, які фізично не справляються з завданнями штурмової піхоти", — зазначив режисер.

Сенцов також підняв питання корупції у сфері мобілізації, зазначивши, що замовчування цієї проблеми шкодить Україні. На його думку, необхідно боротися з корупцією та забезпечити справедливість у питанні призову на військову службу.

"Маємо визнавати і боротися з корупцією. Якщо ми цього не робитимемо, вона нас подолає. Мобілізація повинна бути прозорою та справедливою для всіх. Не можна, щоб хворих забирали з вулиць, а здорові люди відпочивали за кордоном або купували довідки", — підкреслив Сенцов.

Режисер також вважає, що є категорії громадян, які не готові захищати країну, і що держава повинна створити умови для роботи з такими людьми. Основними аспектами є визначені терміни служби та можливість демобілізації.

"Навіть за умови чесного підходу, частина людей не готова воювати. Держава повинна мотивувати їх через механізми, такі як чіткі терміни служби та можливість демобілізації", — підсумував Сенцов.

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