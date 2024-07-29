Українцям розповіли, за яких умов дружина може отримати пенсію чоловіка після його смерті та які розміри виплат передбачені законом.

В Україні існують чотири види пенсій: за віком, по інвалідності, за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника. Останній вид пенсії можуть отримувати непрацездатні родичі померлої людини, зокрема чоловік або дружина, але за певних умов. Ці пенсії призначаються за загальним законом для цивільних осіб та за спеціальним законом — для родини військовослужбовця. Видання "На Пенсії" пояснює, як розраховується сума пенсії по втраті годувальника.

У випадку смерті цивільної особи

Якщо померла цивільна особа, пенсія призначається залежно від стажу, який повинен бути від 2 до 14 років, в залежності від віку на момент смерті. За відсутності стажу можлива виплата соціальної допомоги. Розмір такої пенсії становитиме 50% від потенційної пенсії за віком померлого.

Якщо людина не була пенсіонером, пенсія розраховується на основі віку, стажу та зарплати померлого. Враховується також період від дня смерті до досягнення пенсійного віку померлого.

У випадку, якщо помер пенсіонер

Якщо померлий був пенсіонером, його дружина може отримати близько половини його пенсії замість своєї виплати.

Якщо у сім'ї двоє і більше утриманців

У випадку, коли є два або більше утриманців, пенсія по втраті годувальника призначається у розмірі 100% від пенсії за віком годувальника і ділиться рівними частинами між усіма претендентами.

Мінімальні виплати

Мінімальна виплата не може бути нижчою за 100% прожиткового мінімуму на одну особу, на двох осіб — 120%, а на трьох і більше — 150%.

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