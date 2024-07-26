Комунальники звернулися із терміновою заявою щодо впровадження графіків відключення води – що насправді відбувається і чи доведеться українцям звикати до таких обмежень.

В Мережі з’явилася інформація, що людей, до яких застосовуються графіки відключення води, значно збільшиться, пише Politeka.net.

Стверджувалося, що відключення води почнеться у Києві. Зазначимо, що графіки подачі води вже запроваджували у кількох населених пунктах України. Зокрема, такі заходи через відключення електроенергії воодилися у Конотопі Сумської області.

Графіки відключення води вводилися в Ірпені. Причиною також були значні обмеження електропостачання.

Відключення води і впровадження нових графіків.

Тепер з’явилися дані про нібито введення графіків відключення води у Києві.

На тлі появи такої інформації «Київводоканал» зробив термінову заяву.

«Послуги водопостачання та водовідведення надаються цілодобово та в повному обсязі, за винятком аварій на трубопроводах», - оголосили комунальники.

Також повідомляється, що жодної інформації про запровадження графіків «Київводоканал» не публікував на офіційному сайті.

Відключення води і впровадження нових графіків.

Комунальники закликали не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації.

Додамо також, що раніше, у квітні 2024-го, було заплановано підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України, однак рішення по цьому питанню наразі відкладено.

Підвищення ціни на воду для побутових споживачів може відбутися у тих громадах, де місцева влада виконує такі дії без погодження з НКРЕКП. Офіційно, з 1 червня національна комісія залишила вартість води для населення без змін на найближчі декілька місяців.

Останні новини України:

Відключення світла: у "ДТЕК" зробили тривожну заяву, що буде восени та взимку.

Дефіцит електроенергії виріс: у "ДТЕК" заявили, скільки доведеться сидіти без світла.

Тут світло не відключатимуть: в "ДТЕК" і Укренерго" зробили нові заяви.