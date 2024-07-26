Покровськ, який наразі є одним із стратегічних об'єктів на сході України, опинився під загрозою через наближення ворога. За словами військового Андрія Сергана, ворог знаходиться всього за 20 км від міста, проте місцеві комунальники, замість того, щоб укріплювати оборону, займаються висадкою квітів.

«Покровськ зустрічатиме ворога квітами?»

Здивування та обурення військового Андрія Сергана викликає поведінка місцевих комунальних служб. «Проїжджав Покровськ і дивувався: 30-40 чоловік і трактор сапують квітник, не копають окопи, а приводять до ладу квітник», - пише Серган. Тим часом ворог продовжує наступ, наближаючись до Мирнограда, що всього за 14 км від Покровська. За його словами, скоро ствольна артилерія ворога зможе спокійно накривати центр міста.

«Відмивання» грошей

Андрій Серган впевнений, що те, що відбувається в Покровську, є нічим іншим, як «відмиванням» грошей. Він зазначає, що подібне відбувалося і в інших містах, таких як Бахмут і Мар'їнка, які згодом були захоплені ворогом. «Чому ці гроші не йдуть на дрони!?», - запитує військовий.

Наближення ворога

Згідно з останніми даними, які наводить Юрій Бутусов, ворог просунувся ще на 6 км і зараз знаходиться лише за 14 км від Мирнограда. Це створює реальну загрозу для Покровська, оскільки ствольна артилерія ворога скоро зможе обстрілювати центр міста.

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