Міноборони визначило умови, за яких можливе зниження мобілізаційного віку до 22 років. Наразі немає термінової потреби в цьому, але ситуація може змінитися залежно від обставин на фронті.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю New Voice. Він підкреслив, що зараз кількість осіб, які оновили свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби армії. Тому на даний момент немає необхідності знижувати мобілізаційний вік.
"На сьогодні немає нагальної потреби у зниженні мобілізаційного віку. Але ситуація на фронті може змінюватися в залежності від багатьох факторів. Поки ми не бачимо такої необхідності," — зазначив він.
Лазуткін також відзначив, що темпи мобілізації зросли, і показники суттєво відрізняються від тих, які були на початку весни. "Головне, щоб цей темп зберігався і щоб відбувалося системне поповнення. 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, що свідчить про наявність бази для роботи," — додав він.
Водночас, офіцер розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Київ 24" висловив думку, що в армії спостерігається дефіцит солдатів, і мобілізаційний вік слід знижувати. "У 22 роки вже можна мобілізувати. Таке становище виникло через нестачу особового складу," — сказав він.
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