Міноборони України повідомило, що наразі немає термінової потреби знижувати мобілізаційний вік до 22 років, але це може змінитися залежно від ситуації на фронті.

Міноборони визначило умови, за яких можливе зниження мобілізаційного віку до 22 років. Наразі немає термінової потреби в цьому, але ситуація може змінитися залежно від обставин на фронті.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю New Voice. Він підкреслив, що зараз кількість осіб, які оновили свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби армії. Тому на даний момент немає необхідності знижувати мобілізаційний вік.

"На сьогодні немає нагальної потреби у зниженні мобілізаційного віку. Але ситуація на фронті може змінюватися в залежності від багатьох факторів. Поки ми не бачимо такої необхідності," — зазначив він.

Лазуткін також відзначив, що темпи мобілізації зросли, і показники суттєво відрізняються від тих, які були на початку весни. "Головне, щоб цей темп зберігався і щоб відбувалося системне поповнення. 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, що свідчить про наявність бази для роботи," — додав він.

Водночас, офіцер розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Київ 24" висловив думку, що в армії спостерігається дефіцит солдатів, і мобілізаційний вік слід знижувати. "У 22 роки вже можна мобілізувати. Таке становище виникло через нестачу особового складу," — сказав він.

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