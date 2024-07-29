Суд у Рівному засудив засновника благодійного фонду Сергія Рудьо до п’яти років ув’язнення з дворічним іспитовим терміном за незаконний виїзд 38 чоловіків за кордон.

У Рівненській області суд засудив засновника благодійного фонду, через який 38 чоловіків незаконно виїхали за кордон. Рівненський міський суд ухвалив рішення щодо Сергія Рудьо, який уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, надавши дворічний іспитовий термін.

Як зазначено у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі у липні 2024 року, Сергій Рудьо, уродженець Рівного, у червні 2022 року зареєстрував благодійний фонд «Рудьо Сергія». Він виготовив печатку фонду і передав її невстановленій особі, матеріали щодо якої були виділені в окреме кримінальне провадження.

Протягом липня – грудня 2022 року ця особа подала до Рівненської ОВА документи на 38 ухилянтів, які нібито працювали водіями-волонтерами фонду. Ці чоловіки незаконно перетнули кордон і не повернулися в Україну.

Сергію Рудьо пред’явили обвинувачення за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та за надання завідомо неправдивих відомостей для державної реєстрації (ч. 1 ст. 205-1 ККУ).

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Рудьо винним у вчинених злочинах, призначивши п’ять років тюрми з дворічною забороною займати посади, пов’язані з охороною державного кордону. Водночас, суд звільнив його від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. Вирок може бути оскаржений.

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