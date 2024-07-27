На Дніпропетровщині лікаря-травматолога затримали за вимагання 30 тисяч гривень у пацієнта за оформлення документів для отримання групи інвалідності.

У одному з районних медичних закладів Кривого Рогу травматолог вимагав у пацієнта 30 тисяч гривень за оформлення лікарських документів, необхідних для отримання групи інвалідності через медико-соціальну експертизу. Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

40-річний лікар отримав частину грошей, але під час передачі другого траншу був затриманий співробітниками Національної поліції у своєму кабінеті.

Під час обшуку у лікаря були виявлені отримані гроші та медичні документи, які слугували доказами. Йому повідомили про підозру відповідно до ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України за зловживання впливом. У рамках досудового розслідування слідчі продовжують встановлювати інших осіб, причетних до цієї корупційної схеми.

Раніше Politeka також писала про те, що майора з Рівненщини притягли до відповідальності за незаконні нарахування суми в 400 тисяч гривень своїй підлеглій. Молодша сержантка, яка не перебувала у зоні бойових дій, отримувала додаткові виплати у розмірі по 100 тисяч гривень щомісяця. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд призначив майору п'ять років ув'язнення, однак звільнив його від відбування покарання з умовним строком на один рік. Вирок ще може бути оскаржений.

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