В Днепропетровской области врача-травматолога задержали за вымогание 30 тысяч гривен у пациента за оформление документов для получения группы инвалидности.

В одном из районных медицинских учреждений Кривого Рога травматолог требовал у пациента 30 тысяч гривен за оформление лекарственных документов, необходимых для получения группы инвалидности по медико-социальной экспертизе. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

40-летний врач получил часть денег, но во время передачи второго транша был задержан сотрудниками Национальной полиции в своем кабинете.

При обыске у врача были обнаружены полученные деньги и медицинские документы, которые служили доказательствами. Ему сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием. В рамках досудебного расследования следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к этой коррупционной схеме.

Ранее Politeka также писала о том, что майора из Ровенской области привлекли к ответственности за незаконные начисления суммы в 400 тысяч гривен своей подчиненной. Младшая сержантка, не находившаяся в зоне боевых действий, получала дополнительные выплаты в размере по 100 тысяч гривен ежемесячно. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд назначил майору пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с условным сроком на один год. Приговор еще не может быть обжалован.

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