Зеленський прокоментував петицію про скасування підвищення цін на електроенергію, наголосивши на необхідності забезпечення соціального захисту громадян під час війни.

Президент Володимир Зеленський прокоментував електронну петицію, в якій українці вимагали скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав кілька розпоряджень з цього питання.

Цю інформацію оприлюднено на сайті Офісу Президента. Мова йде про петицію № 22/227444-еп "Заборонити підвищення цін на електроенергію в умовах війни", яка була ініційована громадянином Романом Парфьоновим.

У своїй відповіді президент подякував за "активну громадянську позицію" та підкреслив важливість питання цінового регулювання на ринку електричної енергії, особливо в умовах війни. Він зазначив, що потрібно знайти баланс між мобілізацією ресурсів для енергозабезпечення та соціальним захистом малозабезпечених українців.

Враховуючи соціальну значущість питання, Зеленський звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією розглянути його та забезпечити дотримання конституційних прав населення.

Глава держави також висловив пропозицію прискорити впровадження заходів для створення нової децентралізованої генерації електроенергії, покращити інформування громадян про ситуацію в паливно-енергетичному комплексі та вжити заходів для економії енергоресурсів.

Крім того, Зеленський згадав про програму житлових субсидій для соціально вразливих категорій населення, яка допоможе сплачувати за послуги ЖКГ після підвищення цін на електрику з червня 2024 року. Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір цієї допомоги для громадян. Петицію про скасування підвищення цін було зареєстровано 3 червня 2024 року, і за неї проголосували більше 25 тисяч громадян.

Автор петиції зазначив, що рівень зарплат в Україні, особливо в регіонах, не відповідає новим тарифам на електроенергію. Держава не ввела мораторій на підвищення тарифів до закінчення війни.

"Народ України стикається з великими фінансовими труднощами, особливо важко пенсіонерам. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян", — підкреслив автор петиції.

Нагадаємо, уряд підвищив тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт з 1 червня 2024 року. Необхідність підвищення цін пояснили в Міністерстві енергетики потребою в додаткових коштах після атак Росії на енергетичні об'єкти.

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