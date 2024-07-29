У Луганській області судитимуть екс-правоохоронця, який, втікши на окуповану територію, шахрайським шляхом отримав понад 2,6 мільйона гривень як виплати для родин військовополонених.

У Луганській області правоохоронець постане перед судом за звинуваченнями у дезертирстві та шахрайстві. Згідно з даними Державного бюро розслідувань (ДБР), чоловік незаконно отримував виплати, призначені для сімей військовополонених, на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень.

Як повідомляють слідчі, у перші дні повномасштабного вторгнення військовий залишив службу, аби приєднатися до своєї дружини, яка залишалася на тимчасово окупованій території Луганської області. Подружжя вдалось обманути командування підрозділу, в якому служив чоловік, надіславши підроблені документи про його нібито захоплення в полон російськими військами.

На підставі цих документів, з липня 2022 року по січень 2024 року, вони незаконно отримували державні виплати.

За даними слідства, сума отриманих шахрайським шляхом коштів становить понад 2,6 мільйона гривень. Крім того, екс-правоохоронець намагався влаштуватися на службу до незаконно створених органів правопорядку так званої «ЛНР» і закликав колишніх колег перейти на бік ворога.

Чоловіка обвинувачують за частинами 4 статті 408 та частинами 2 і 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Судове розгляд справи триває.

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