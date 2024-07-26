Державна регуляторна служба України визнала наказ Міністерства освіти і науки про скасування контрактного вступу в аспірантуру на денну форму навчання в 2024 році протизаконним.

Державна регуляторна служба України (ДРС) визнала наказ Міністерства освіти і науки протизаконним, оскільки він скасовує денну форму навчання в аспірантурі. У пояснювальному документі йдеться про те, що освітнє відомство порушує міжнародні договори та угоди, а також не дотримується принципів рівності та недискримінації.

Про це повідомляє видання "Комерсант український" з посиланням на документ ДРС. Важливо зазначити, що рішення служби не є скасуванням наказу МОН; після цього висновок регулятора повинен розглянути Міністерство юстиції України, яке й ухвалить остаточне рішення.

У документі ДРС підкреслюється, що положення наказу МОН порушують кілька ратифікованих міжнародних договорів і угод, обмежуючи право на освіту, а також не відповідають вимогам рівності та недискримінації. Крім того, не дотримані принципи пропорційності і обґрунтованості обмежень в умовах воєнного стану.

Зокрема, мова йде про спеціальний наказ міністра освіти та науки Оксена Лісового, який позбавляє аспірантів денної форми можливості навчатися на контракті. Згідно з інформацією, до ДРС звернулися студентські організації, які попередили, що підписаний наказ може призвести до відтоку молодих науковців за кордон. Крім того, це призведе до втрати позабюджетного фінансування закладів освіти, що, у свою чергу, загрожує звільненням частини працівників та погіршенням перспектив розвитку вітчизняної науки.

У висновку ДРС рекомендується Міністерству юстиції скасувати державну реєстрацію відповідного наказу МОН.

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