В Україні планують впровадити новий вид соціальної оренди житла, який дозволить значно знизити ціни для орендарів і забезпечить легальність та безпеку угод.

В Україні планують запровадити новий вид оренди житла, що буде значно дешевшим. Новий формат оренди, відомий як соціальний, передбачає доступне житло в будинках, що належать місцевим громадам, за значно нижчими цінами порівняно з ринковими. У деяких випадках орендарі зможуть навіть викупити це житло.

Про це повідомляє OBOZ.UA, посилаючись на Олену Шуляк, голову Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Новий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" має створити механізми, які допоможуть українцям реалізувати своє право на житло через кілька інструментів, одним з яких стане соціальна оренда.

Цей вид оренди, який вже є популярним у багатьох країнах ЄС, таких як Польща, Угорщина та Німеччина, може суттєво змінити ринок житла в Україні. У Фінляндії половина орендованого житла є соціальним, у Данії — 20%, тоді як в Україні цей показник становить лише 1,5%.

Шуляк зазначила, що впровадження соціального житла знизить ціни на ринку, змушуючи приватних орендодавців переглянути свої тарифи. Крім того, соціальна оренда буде здійснюватися легально, що гарантуватиме безпеку і захист орендарям.

"Не чекаючи ухвалення рамкового законопроєкту, ми разом з Міністерством відновлення почали підготовку проєкту "Про соціальне житло", який детально опише всі аспекти створення фонду соціального призначення. У цьому документі будуть викладені питання, що стосуються складу фонду, джерел його фінансування та управління", — пояснила Шуляк.

Соціальне житло в Україні складатиметься з трьох типів об'єктів:

Багатоповерхівки, які вже належать громадам, але потребують ремонту. Нові багатоповерхівки, збудовані за підтримки міжнародних партнерів. Майбутні багатоповерхівки, зведені за кошти, отримані від соціальної оренди.

Для формування фонду соціального житла проведуть інвентаризацію всіх об'єктів, що є у власності громад. Європейський інвестиційний банк готовий надати 200 млн євро для реалізації цього проєкту.

"Головне — платежі від орендарів соціального житла спрямовуватимуться у фонд, з якого буде будуватися нове житло для житлового фонду громади", — додала Шуляк.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія