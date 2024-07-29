Середня пенсія в Україні за останні три місяці зросла на 73 грн, досягнувши 5816 грн. У січні 2024 року середній розмір пенсії становив 5385 грн. Якщо взяти до уваги весь період повномасштабної війни, то пенсії зросли з 3991 грн до 5816 грн.

Про це повідомляє OBOZ.UA, зазначаючи, що середня пенсія зросла на 45,7%, тоді як загальний рівень інфляції за цей період становив 35,5%. Це означає, що зростання середньої пенсії мало б компенсувати підвищення цін на товари та послуги.

Проте мінімальна пенсія з січня 2022 року зросла лише з 1934 грн до 2361 грн, що складає 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не покрила рівень інфляції, і ті, хто отримує мінімальні виплати, постраждали найбільше. Традиційно найвищі середні пенсії отримують судді. Якщо на початку 2022 року суддя у відставці в середньому отримував 90 822 грн, то зараз ця сума зросла до 105 604 грн. Як неодноразово зазначав OBOZ.UA, судді домоглися скасування обмежень на свої виплати і єдині отримують необмежені пенсії за особливим законом.

До того ж, 105 604 грн – це лише середня пенсія. Деякі судді отримують значно більше. Наприклад, колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк у 2023 році задекларував середню пенсію в розмірі 244 752 грн.

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