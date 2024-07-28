Чиновниця з Кременця отримувала хабарі у вигляді сертифікатів мережі Brocard та на відпочинок.

Депутатка міської ради спільно із заступником голови Кременця організували злочинну схему з оренди комунального майна. Чиновниця з Кременця отримувала хабарі у вигляді сертифікатів мережі косметики та парфумерії Brocard та на відпочинок в готелях. Депутатка міської ради разом із заступником голови Кременця, старостою однієї з громад та директором комунального підприємства створили злочинну схему з оренди комунального майна. Жінка за гроші та подарункові сертифікати обіцяла бізнесмену допомогти виграти в тендерах. Посадовиці та її спільникам уже повідомили про підозру.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом із слідчими районного відділу поліції Тернопільщини встановили, що 39-річна депутатка Кременецької міської ради організувала корупційну схему. В поліції не розголошують її ім’я, однак «Тернополяни» повідомили, що йдеться про заступницю голови Кременецької РВА, яка також є депутаткою міськради. Наразі цю посаду займає Алла Злочевська. Чиновниця систематично вимагала у підприємців гроші та цінні подарунки, обіцяючи не перешкоджати бізнесу та допомогти вигравати в тендерах, які проводилися в Кременецькому районі. До злочинної схеми жінка залучила першого заступника міського голови Кременця, старосту одного із сіл Кременецької громади та директора комунального підприємства.

Поліцейські задокументували кілька фактів вимагання хабарів цією групою. Зокрема, спільники за 5 тис. доларів обіцяли підприємцю з Кременця сприяння у перемозі в тендері на оренду комунального майна. Бізнесмен планував орендувати частину нежитлового приміщення загальною площею майже 3000 м2. Учасники злочинної групи запевнили бізнесмена, що гроші нібито підуть до бюджету міста для його розвитку.

Після отримання грошей члени угруповання почали вимагати нові хабарі для безперешкодного ведення бізнесу. Зокрема, кременчанин надав зловмисникам сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок у готельному комплексі та 160 тис. грн. За це чиновниця обіцяла домовитися, щоб вартість ремонту в орендованому приміщенні, проведеного за кошти підприємця, зарахували в рахунок орендної плати.

Останній раз бізнесмен приніс депутатці хабар у вигляді подарункового сертифікату в Brocard на суму 25 тис. грн. Під час отримання неправомірної вигоди жінку затримали поліцейські в її кабінеті 23 липня.

Правоохоронці повідомили чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою). Також трьом її спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Організаторці схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн та виніс ухвалу про відсторонення її від посади на час досудового розслідування. Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошей у місцевих підприємців.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія