В Національному банку України відмовляються від ідеї різких коливань валютного курсу. Навпаки, там стверджують, що наразі існують всі умови для стабільної ситуації на валютному ринку. Відповідно, покупка доларів в надії на швидкий заробіток не має сенсу.

Національний банк України оголосив про стабілізацію ситуації на ринку. Зокрема, наголошено на ефективному функціонуванні морського коридору, що сприяє активному експорту різноманітних товарних груп. Очікується збільшення валютних надходжень від продажу нового врожаю та отримання 3,9 мільярдів доларів США.

"Ситуація стабілізувалася. І надалі НБУ вживатиме належних заходів, щоб забезпечити стійкість валютного ринку. Валютна політика враховуватиме необхідність зберігати контроль над інфляційними очікуваннями і досягатиме 5% мети щодо інфляції на прогнозному горизонті", – йдеться у повідомленні.

Національний банк України пояснив, що останнє послаблення гривні в останні тижні було спричинене кількома факторами. Зокрема, зазначено, що зростання попиту на валюту значно перевищило оцінку структурного дефіциту її. Це відбулося через збільшення бюджетних видатків, пом'якшення валютних обмежень, а також тимчасове зменшення пропозиції валюти, зокрема через вичерпання торішнього врожаю.

В Україні до кінця 2024 року не передбачають різких змін у курсі долара, навіть попри тиск на девальвацію, який може відчути гривня. Після укладення принципової угоди з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу загроза дефолту відступила, і Україна підтримується фінансово своїми міжнародними партнерами. Тому купівля доларів у сподіванні на швидкий заробіток не має сенсу.

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