Чоловік з Донецької області, який не мав права на відстрочку від призову, відмовився воювати.

У Києві чоловік, який повинен служити в армії, ігнорував виклик до військової служби від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і йому був оголошений вирок суду. Він повністю визнав свою провину і пояснив свою позицію.

У матеріалах судового процесу йдеться про чоловіка з Донецької області, який не мав права на відстрочку від призову. У червні 2023 року його оголосили придатним до військової служби. Вже у вересні того ж року йому було вручено бойову повістку з вимогою з'явитися на військове навчання у центрі.

Однак він не прибув у вказаний термін і пояснив це тим, що має доглядати літніх батьків у Донецькій області. Чоловік також вказав, що його родинні зв'язки на Донеччині ускладнюватимуть його можливість служби в Збройних Силах України.

Під час прийняття рішення суддя Оболонського райсуду Києва вирішив, що обставини, такі як проживання батька та бабусі обвинуваченого в Донецькій області та його дружини на тимчасово окупованій території, не є достатніми для ухилення від мобілізації.

Чоловіка визнали винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначили максимальне покарання за відповідною статтею — п’ять років позбавлення волі.

Джерело: Главком.

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