Останній місяць літа буде помірно спекотним і в основному сухим, з високими нічними температурами.

Згідно з даними Укргідрометцентру, середня температура повітря у серпні має становити від +20 до +26 °C, в Карпатах – від +17 до +19 °C. Це на 2 °C (в південно-східних регіонах – на 2,5 °C) вище за норму. Загальна кількість опадів у серпні складе від 30 до 97 міліметрів; у Херсонській області та західних частинах Криму очікується 24-28 міліметрів, а в Прикарпатті, Закарпатті та Карпатах місцями до 104-120 міліметрів.

Прогноз погоди на 1-5 серпня

У період з 1 по 2 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні, окрім заходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі температура коливатиметься від +11 до +17 °C, вдень – від +20 до +26 °C, на півдні та заході країни – до +30 °C.

З 3 по 5 серпня в Україні в основному буде без опадів, лише в західних областях можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі поступово підвищиться до +18-24 °C, а вдень до +28-32 °C, на півдні та в Закарпатті – до +34 °C.

4-5 серпня в деяких регіонах спека може посилитися до +35-38 °C.

Нагадаємо, що Україна нещодавно зазнала сильних спекотних днів, які приніс антициклон з Африки. Тепер же погоду в країні формуватиме антициклон на ім'я Gustav, завдяки якому з 27 по 28 липня очікується суха та сонячна погода.

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