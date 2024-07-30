У Києві після акції підтримки військовополонених дівчата з військовим зайшли випити каву до ЦУМу, де їм почав грубити охоронець через їхні плакати.

У Києві відбулася акція Free AZOV, під час якої учасники вшанували пам'ять загиблих азовців під час теракту в Оленівці. Після заходу двоє дівчат зайшли на каву до ЦУМу, де охоронець фудкорту вжив грубих слів, вимагаючи виходу активістів через їхні плакати, що нагадують про військовополонених, пояснивши це правилами закладу.

Відео опублікував волонтер Денис Кошельник у Instagram.

Згідно зі словами Кошельника, після акції дві дівчини, які, за його ствердженням, завжди приходять на всі збори з нагадуванням про військовополонених, разом з військовим зайшли випити кави до ЦУМу. Під час того, як вони сиділи за столом, до них підійшов охоронець і сказав: "картоночка у вас дуже зайнятна".

Після пояснень дівчат щодо "плакату" він зауважив, що такі теми не відповідають політиці закладу.

"Їх таблички із закликом про звільнення наших захисників з ворожого полону лежали поряд з ними і привернули увагу охоронця, який почав їм грубити і виганяти із фудкорта, що розташований на 6-му поверсі ЦУМа", — написав волонтер.

За словами охоронця, це відповідає правилам закладу і є колективним рішенням керівництва. "Ваші нагадування не допоможуть людям", — сказав охоронець дівчатам.

У ЦУМі вже відреагували на інцидент, назвали його "прикрим" й співробітника звільнили.

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