У Вараші у Рівненській області стався інцидент за участі військового - фігурант визнав свою провину на суді і виразив розкаяння.

У Рівненській області військовослужбовець знищив майно виконавчої служби. Це призвело до проведення судового засідання, під час якого йому було призначено покарання. Про це зазначається у вироку Кузнецовського міськрайонного суду.

У Вараші стався інцидент, коли солдат резерву, перебуваючи у стані сп’яніння, з'явився у виконавчій службі для вирішення питань щодо нарахування йому заборгованості з аліментів.

Він атакував монітори та принтери державних виконавців, після чого наніс їм удари ногою і швидко вживав нецензурну лексику.

Внаслідок інциденту робота Вараського відділу державної виконавчої служби була призупинена на 7,5 години. Державній установі заподіяно збитків майже на 8 тисяч гривень.

Фігурант визнав свою провину на суді і виразив розкаяння. Суд визнав фігуранта винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому було призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк один рік. Крім того, він зобов'язаний сплатити майже 8 тисяч гривень на покриття завданих матеріальних збитків.

Пробація є системою наглядових та соціально-виховних заходів, які суд застосовує згідно з законом до засуджених осіб, які не підлягають позбавленню волі. Ця система передбачає виконання певних видів кримінальних покарань та забезпечує суд інформацією про обвинуваченого.

Джерело: РівнеМедіа.

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