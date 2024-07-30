Зростання вимог до оплати праці серед українців, які публікують свої резюме, є однією з ключових тенденцій на ринку праці.

Зараз середня зарплата в Україні складає 24 500 гривень. Військові спеціальності на даний момент вважаються одними з найвищооплачуваніших, перевершуючи навіть ІТ-фахівців. Цей факт свідчить про загальне зростання рівня заробітної плати в країні в порівнянні з попереднім роком.

У столиці України, Києві, традиційно фіксуються найвищі зарплати, де середня зарплата становить 24 500 гривень, що робить його лідером серед інших міст. Львів займає друге місце за рівнем зарплат, де середній дохід складає 22 000 гривень. Це місто приваблює багатьох працівників завдяки своєму культурному та економічному потенціалу.

Одеса та Дніпро поділяють третє місце за рівнем середньої зарплати, яка становить 20 000 гривень. Ці міста є важливими промисловими та транспортними центрами України. Суми мають найнижчу середню зарплату, яка складає 15 000 гривень. Це може бути пов'язано з обмеженими можливостями працевлаштування та менш розвиненою інфраструктурою.

Зростання вимог до оплати праці серед українців, які публікують свої резюме, є однією з ключових тенденцій на ринку праці. Протягом останнього року середні очікувані зарплати зросли з приблизно 18 000 гривень до 22 414 гривень. Це свідчить про зростання очікувань працівників щодо рівня оплати праці.

За даними порталу, у топ-100 найоплачуваніших професій значна кількість військових спеціальностей. Якщо раніше найвищі зарплати переважали серед програмістів та інших ІТ-фахівців, то сьогодні серед найбільш високооплачуваних професій зустрічаються артилеристи, снайпери та танкісти. Це пояснюється підвищеним попитом на такі спеціальності під час військових дій.

Джерело: OBOZ.UA.

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