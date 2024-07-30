Згідно з оновленим законодавством, з серпня деякі українці можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.

За сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації, але лише у багатодітних чоловіків, якщо вони не мають заборгованості з оплати аліментів.

Згідно з оновленим законодавством, з серпня деякі українці можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Нові правила передбачають, що ця можливість більше не буде доступна для 10 категорій громадян.

Між тими, хто втратить можливість на отримання відстрочки від військової служби, входять наступні категорії:

Студенти і аспіранти, які навчаються у заочній або вечірній формі. Студенти і аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (сума заборгованості повинна перевищувати суму платежів за три місяці, але якщо борг погашено вчасно, можна отримати відстрочку). Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не перебуває у відбутті покарання. Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи, які мають статус "обмежено придатний" – через скасування такої категорії Лікарсько-комісійними комісіями (ЛКК), якщо вони визнані придатними. Чоловіки, які були визнані здоровими під час повторної ЛКК. Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право на відстрочку мають тільки рідні брати).

Також відстрочка від мобілізації за умови догляду за інвалідом неможлива, якщо інвалідність займає III групу. Те ж саме стосується інвалідів I та II групи - військовозобов'язаний не може отримати відстрочку, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом.

Джерело: Уніан.

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