Пенсійний фонд України роз'яснив, чи одноразова матеріальна допомога на оздоровлення впливає на право отримання житлових субсидій.

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив, чи можуть громадяни втратити право на житлові субсидії через отримання певної матеріальної допомоги, адже при її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Зокрема, йдеться про одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення, яку працівники отримують на роботі.

Про це інформує пресслужба ПФУ. Субсидія та оздоровча допомога

Як пояснили у фонді, сім'ї, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, отримують від держави житлові субсидії. Під час їх розрахунку враховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

До сукупного доходу входять:

заробітна плата;

грошове забезпечення військових;

пенсійна виплата;

стипендія, за винятком соціальної для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціальні виплати, включаючи пільги на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога з безробіття та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

доходи від оренди землі чи продажу майна.

Однак одноразова допомога від роботодавців, яка надається протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не враховується.

"Компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не враховується", — зазначається у повідомленні ПФУ.

Це питання регулюється "Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги" (пункт 7), затвердженим урядовою постановою № 632 від 22.07.2020.

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