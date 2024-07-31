Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", хвороба є поважною причиною неприбуття військовозобов’язаного до ТЦК.

Військовозобов’язані можуть уникнути з’явлення до територіальних військкоматів та служби призову за повісткою через хворобу. У цьому випадку потрібно повідомити військкомат про стан здоров’я та представити медичну довідку, видану державним або комунальним медичним закладом. Документи з приватних медичних установ не будуть прийняті.

Детально про це розповів адвокат Андрій Межирицький.

Адвокат нагадав, що згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", хвороба є серйозною причиною відсутності військовозобов’язаного на призов.

"У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів, – пояснив Межирицький.

Він підкреслив, що незалежно від тривалості хвороби, військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК не пізніше ніж через 10 днів від дати, визначеної у повістці. Це можливо за умови, що він повідомить про неможливість своєчасної появи протягом трьох днів.

Однак, оскільки факт повідомлення про неможливість явки будь-яким іншим способом, крім особистої явки, неможливо підтвердити та зафіксувати, то належним способом виконання обов'язку буде особиста явка до ТЦК та СП протягом семи днів з моменту відсутності причин, що перешкоджали своєчасній явці (тобто в вашому випадку - протягом 7 днів з дати закриття лікарняного).

Джерело: B2Bconsult.

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